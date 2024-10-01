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Новости Hardware Алексей Сычёв
В середине октября цены на электроэнергию для тайваньских производителей вырастут второй раз за год
Затраты TSMC на выпуск чипов неизбежно вырастут.

Как поясняет Bloomberg, в апреле стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на Тайване уже увеличивалась на 15–25 %, но поскольку цены на энергоносители растут быстрее, местная государственная энергетическая компания Taiwan Power до сих пор несёт серьёзные убытки. По итогам прошлого года они превысили $6,2 млрд.

Источник изображения: TSMC

В середине октября цены на электроэнергию для промышленных потребителей поднимутся ещё на 12,5% в среднем, как поясняет Bloomberg. Если учесть, что до 2033 года энергопотребление тайваньских клиентов будет в среднем расти на 2,8% в год, местную энергетическую инфраструктуру нужно развивать и усиливать. В мае следующего года будет остановлен последний ядерный энергетический реактор на Тайване, а ветровые электростанции пока не могут покрывать потребностей острова в энергоснабжении. Основными носителями энергии для Тайваня остаются импортируемые уголь и газ, а цены на них с весны позапрошлого года заметно выросли.

#тайвань #тарифы #энергосистема
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