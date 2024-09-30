Он похож на рестайлинговую версию, но с передом от старой.

Казалось бы, все усилия Tesla по разработке новых транспортных средств сейчас должны быть сосредоточены на роботизированных такси, которые будут представлены в Лос-Анджелесе десятого октября. Однако, если ориентироваться на свежие видеоролики некоторых участников сообщества Reddit, эта компания в Калифорнии тестирует странный прототип, который построен на основе рестайлинговой Tesla Model 3, но имеет оформление передней части в стиле дореформенной машины, да ещё и укрыт камуфляжной плёнкой.

Источник изображения: Reddit, Jacknv

С учётом присутствия на рынке полноценно обновлённой Tesla Model 3, перед глазами случайного свидетеля мог предстать один из прототипов будущего недорогого электромобиля марки, который не сможет перейти на новую платформу полностью, но будет заимствовать её элементы и методы производства с целью снижения себестоимости. Аналогичным образом Tesla будет удешевлять и кроссовер Model Y, который перед этим также подвергнется рестайлингу. Внешность прототипов в таких случаях ничего не говорит о свойствах будущих серийных машин, поскольку на таких «мулах» чаще всего обкатывают новые силовые агрегаты, элементы подвески и системы управления, либо более продвинутую электронику. Всё это Tesla запросто может предложить в рамках подготовки нового электромобиля, который окажется чуть дешевле нынешней Model 3.