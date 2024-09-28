Как по выручке и норме прибыли, так и по количеству поставляемых автомобилей.

Агентство Reuters сообщает, что концерн Volkswagen второй раз менее чем за три месяца был вынужден ухудшить свой годовой прогноз по выручке и объёмам продаж, поскольку ситуация на китайском рынке и макроэкономические трудности работают не в пользу крупнейшего автопроизводителя Европы.

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Прогноз по норме прибыли теперь ухудшен с 6,5 до 5,6 %, а выручка должна сократиться на 0,7% по сравнению с предыдущим годом до 320 млрд евро. Ещё недавно компания рассчитывала на её рост по итогам текущего года на величину до 5%. Объёмы поставок автомобилей по итогам текущего года не превысят 9 млн штук, как считает Volkswagen, хотя ещё недавно компания рассчитывала на их увеличение на 3% от прошлогоднего уровня в 9,24 млн штук. На крупнейшем авторынке планеты в Китае немецкий автогигант страдает от сильной конкуренции, а дома его преследуют макроэкономические проблемы, которые усиливаются традиционным мощным противодействием профсоюзов. Компания вынуждена закрывать автосборочные предприятия в Европе.