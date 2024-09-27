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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Производство Apple Vision Pro второго поколения с чипом M5 начнётся только через год
Кажется, Apple собирается развивать линейку этих спорных устройств.

Несмотря на прохладный приём первого AR-шлема Apple Vision Pro, продажи которого в США пока не достигли и 100 000 устройств, разработка его преемника, Apple Vision Pro 2, продолжается. Аналитик Мин-Чи Куо прогнозирует, что массовое производство Apple Vision Pro 2, оснащённого новым чипсетом M5, начнётся во второй половине 2025 года.

По мнению Куо, обновление чипсета позволит улучшить работу Apple Intelligence и повысить удобство использования устройства. Отсутствие значительных изменений в дизайне или характеристиках, в свою очередь, поможет Apple сэкономить на производственных расходах. В самом деле, кардинально менять дизайн Apple Vision Pro 2 вряд ли имеет смысл, учитывая, что первая версия уже выглядит достаточно премиально и футуристично по сравнению с конкурентами.

Технические характеристики и техпроцесс M5 пока не раскрываются. Ранее Куо упоминал, что Apple не планирует переходить на 2-нм техпроцесс TSMC в следующем году из-за высокой стоимости пластин. Вероятно, A19 и A19 Pro будут производиться по улучшенному 3-нм техпроцессу N3P. Можно предположить, что и M5 будет использовать эту же технологию, но многое может измениться со временем.

В своём блоге на Medium Куо отмечает, что текущая версия Apple Vision Pro не обеспечивает интуитивно понятного и эффективного взаимодействия с пользователем. Интеграция Apple Intelligence призвана решить эту проблему. Кроме того, Apple Vision Pro 2 может получить улучшенное отслеживание взгляда и управление жестами, что расширит его возможности в области пространственных вычислений.

Год выхода Apple Vision Pro 2 пока неизвестен. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, ждать его появления стоит не раньше конца 2026 года. Впрочем, в 2025 году может выйти и бюджетная версия AR-шлема. Низкая цена сделает её более привлекательной для покупателей, что может негативно сказаться на продажах Apple Vision Pro 2, если он выйдет в том же году.

#apple #apple vision pro 2 #m5 #ar гарнитуры #шлемы дополненной реальности
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