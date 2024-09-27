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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Wi-Fi 7 на iPhone 16 оказался вдвое медленнее, чем обещала Apple
Тестирование проводилось с использованием mesh-системы Wi-Fi TP-Link Deco BE85.

Компания Apple представила линейку iPhone 16 с множеством обновлений, как внешних, так и внутренних. Помимо улучшенных процессора и оперативной памяти, особое внимание было уделено коммуникационным возможностям. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили поддержку технологии Wi-Fi 7, обещающей более высокую скорость загрузки и передачи данных.

Однако, согласно последним тестам, производительность в этой области оставляет желать лучшего. Apple заявляла о пятикратном увеличении скорости по сравнению с прошлогодней технологией Wi-Fi 6E в iPhone 15. Теоретически, скорость Wi-Fi должна была возрасти с 2,4 Гбит/с до 5,8 Гбит/с, а прирост производительности в реальных условиях использования — стать ещё более заметным.

Впрочем, как показали недавние испытания, проведённые изданием Les Numeriques, модели iPhone 16 не смогли продемонстрировать ожидаемой скорости, несмотря на обновление до Wi-Fi 7. Дальнейшее исследование выявило, что Apple искусственно ограничила потенциал Wi-Fi 7. Устройства должны были использовать полную ширину канала 320 МГц, совместимую с Wi-Fi 7, но фактически она была ограничена 160 МГц.

Это означает, что истинный потенциал производительности iPhone 16 снижен вдвое. Диагностический инструмент Apple подтвердил, что Wi-Fi 7 в iPhone 16 использует только более узкие полосы частот, несмотря на поддержку стандарта 802.11be. Тестирование проводилось с использованием mesh-системы Wi-Fi TP-Link Deco BE85.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Plus были подключены к высокоскоростной сети 10 Гбит/с в диапазоне 6 ГГц, но результаты оказались неутешительными: устройства с трудом преодолевали рубеж 1,6–1,7 Гбит/с. Издание отметило, что эти показатели практически не отличаются от результатов прошлогодних тестов iPhone 15 Pro Max, оснащённого Wi-Fi 6E вместо Wi-Fi 7.

Остаётся неясным, как Apple будет реагировать на сложившуюся ситуацию. Обновление iPhone 16 принесло значительные изменения, прежде всего, во внутренней начинке, но компания должна прояснить ситуацию с неполной реализацией заявленных функций. Возможно, это ограничение связано с аппаратным обеспечением, либо будет устранено в будущем обновлением программного обеспечения.

Пока же ни в официальной документации Apple, ни в комментариях компании не упоминается о подобных изменениях. Аналогичные проблемы отмечают и пользователи Reddit. Стоит отметить, что в Европе Wi-Fi 7 ограничен всего одной полосой 320 МГц, в то время как в США их три. Это свидетельствует о том, что возможности нового стандарта связи могут быть доступны не во всех регионах.

#смартфоны #apple #iphone 16 #wifi
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John Doe
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Вот ты глупый =) дело же не в деньгах а что бы быть на вершине мира(шутка), ну ни все же нищеброды как Ты=).
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Ну да) Только уважаемые сайты) - тестят на 14900 а не на 7800х3д ... Упс. Парадокс.
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