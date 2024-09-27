Оно будет оснащаться процессором Apple M5.

Известный своими прогнозами о планах Apple аналитик Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) на страницах излюбленной им платформы Medium заявил сегодня, что во второй половине следующего года Apple начнёт выпускать силами своих подрядчиков гарнитуру дополненной реальности Vision Pro второго поколения, которая будет основана на процессоре M5.

Источник изображения: Apple

Сейчас гарнитура использует процессор M2, но её преемница помимо замены процессора на более производительный M5 особых изменений в дизайне и характеристиках не получит. Более производительный процессор, скорее всего, позволит раскрыть возможности функций искусственного интеллекта Apple Intelligence для пользователей AR-гарнитуры. Впрочем, имеющиеся данные позволяют судить, что они будут поддерживаться и гарнитурой Vision Pro первого поколения. Скорее всего, её преемница обеспечит пользователям более приятный опыт работы с ними. Вряд ли Vision Pro второго поколения окажется дешевле предшественницы, но Apple также готовит и более доступную альтернативу, которая будет выпускаться независимо.