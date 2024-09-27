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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Be Quiet! представила корпуса Light Base с поддержкой материнских плат с разъёмами на тыльной стороне
И подсветка. Много подсветки.

Компания Be Quiet! анонсировала новую серию корпусов Light Base, включающую две модели с панорамным дизайном: Light Base 900 для материнских плат формата E-ATX и Light Base 600 для ATX. В общей сложности представлено 8 вариантов корпусов, отличающихся функциональностью и цветовым исполнением: Light Base 900 FX, Light Base 900 DX, Light Base 600 LX и Light Base 600 DX в чёрном и белом цветах.

Новые корпуса Be Quiet! оснащены передней и боковой панелями из закалённого стекла, открывающими панорамный вид на внутренние компоненты. Благодаря съёмным ножкам, пользователи могут установить корпус в стандартном, перевернутом или горизонтальном положении.

Оба корпуса имеют два хаба для подключения вентиляторов с разъёмами ARGB/Fan, что позволяет установить до 12 вентиляторов. На передней панели расположены светодиодные ленты ARGB, управляемые с помощью популярного программного обеспечения для подсветки.

Корпусы Light Base предоставляют достаточно пространства для установки компонентов и оснащены большими отверстиями для удобной прокладки кабелей. Одной из ключевых особенностей серии является совместимость с материнскими платами, разъёмы которых расположены на тыльной стороне, такими как ASUS BTF, MSI Project Zero и Gigabyte Project Stealth. На передней панели расположены разъемы USB 3.2 Type C Gen 2, кнопка перезагрузки и кнопка управления подсветкой ARGB.

Be Quiet! Light Base 900 поддерживает материнские платы формата E-ATX и доступен в версиях FX и DX. Модель FX поставляется с четырьмя предустановленными 140-мм вентиляторами Light Wings, в то время как DX поставляется без вентиляторов. Light Base 900 FX отличается вместительностью и поддерживает установку радиаторов длиной до 420 мм. Кронштейны для вентиляторов и радиаторов съёмные.

Be Quiet! Light Base 600, доступный в версиях LX и DX (чёрный и белый цвета), представляет собой компактный корпус Mid-Tower. Он поддерживает установку радиаторов длиной до 360 мм в верхней и нижней части. Версия LX поставляется с четырьмя предустановленными 120-мм вентиляторами Light Wings LX, в то время как DX поставляется без вентиляторов.

Продажи корпусов Be Quiet! Light Base 900 и 600 начнутся 10 октября. На все модели предоставляется трёхлетняя гарантия.

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