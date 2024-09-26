В прошлом также были установлены несколько рекордов.

Начавшую было становиться скучной последнюю неделю третьего квартала взбодрил отчёт компании Micron Technology, чей фискальный год завершился ещё в конце августа. Выручка за четвёртый квартал этой компании выросла на 93% до $7,75 млрд в годовом сравнении, превзойдя ожидания аналитиков, но их дополнительно воодушевил и прогноз Micron на текущий фискальный квартал, по итогам которого компания рассчитывает выручить рекордные для себя $8,7 млрд по середине диапазона.

Источник изображения: Micron Technology

Кстати, доля выручки от реализации памяти в серверном сегменте по итогам прошедшего фискального года достигла у Micron рекордно высокого значения, которое не уточняется. В минувшем квартале рекордной оказалась выручка Micron в сегменте NAND и систем хранения данных. Помимо серверного сегмента, рекордной выручкой по итогам всего фискального года отличился и автомобильный.

В сегменте ПК особые надежды Micron связывает со второй половиной следующего года, поскольку завершение цикла поддержки Windows 10 и выход Windows 12 заставят пользователей ПК задуматься о покупке нового аппаратного обеспечения. В текущем фискальном году выручка Micron будет измеряться многими миллиардами долларов в трёх продуктовых категориях: HBM, DRAM большой ёмкости и NAND для серверов. В прошлом фискальном году поставки HBM принесли Micron лишь сотни миллионов долларов, но в этом счёт пойдёт на миллиарды.