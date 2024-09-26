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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом квартале Micron рассчитывает на получение рекордной выручки
В прошлом также были установлены несколько рекордов.

Начавшую было становиться скучной последнюю неделю третьего квартала взбодрил отчёт компании Micron Technology, чей фискальный год завершился ещё в конце августа. Выручка за четвёртый квартал этой компании выросла на 93% до $7,75 млрд в годовом сравнении, превзойдя ожидания аналитиков, но их дополнительно воодушевил и прогноз Micron на текущий фискальный квартал, по итогам которого компания рассчитывает выручить рекордные для себя $8,7 млрд по середине диапазона.

Источник изображения: Micron Technology

Кстати, доля выручки от реализации памяти в серверном сегменте по итогам прошедшего фискального года достигла у Micron рекордно высокого значения, которое не уточняется. В минувшем квартале рекордной оказалась выручка Micron в сегменте NAND и систем хранения данных. Помимо серверного сегмента, рекордной выручкой по итогам всего фискального года отличился и автомобильный.

В сегменте ПК особые надежды Micron связывает со второй половиной следующего года, поскольку завершение цикла поддержки Windows 10 и выход Windows 12 заставят пользователей ПК задуматься о покупке нового аппаратного обеспечения. В текущем фискальном году выручка Micron будет измеряться многими миллиардами долларов в трёх продуктовых категориях: HBM, DRAM большой ёмкости и NAND для серверов. В прошлом фискальном году поставки HBM принесли Micron лишь сотни миллионов долларов, но в этом счёт пойдёт на миллиарды.

#аналитика #финансы #полупроводники #micron
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Nvidia&Intel Hater
12:06
ты снова по второму кругу проплаченный тест выкладываешь -мы уже два разных выложили где твой конч обосрался.на одной частоте.ты слепошара глянь по частотам.он же обсос и гавно
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Nvidia&Intel Hater
12:05
зенки протри.на одной частоте твой конч просрет как заведенный.он отсос просто.дикое тдп и конченая производительность.в петушином угле он давно.а уж 8 ядерный амд его как орех разделает
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
12:04
так сосешь ты слепошара.там частота у твоего на 500 мгц выше .клоун
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
12:04
Забейся в подземелье, краснота)
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
12:03
Соснул?)
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
12:02
https://youtu.be/OnMEAW5VVUo?si=LR3Yik1BiEDQfzIS
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
12:02
ниже видео .ты сосешь в присядку.спляши и отсоси одновременно -вот тогда мож твой конч и обойдет на одной частоте мой ледяной и мощный 5600) а пока ты слит
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
12:02
у него он мало того что просирает на равной частоте так и жрет как не в себя плюс темпы
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
12:01
А я тебе видео показал в отличие от твои фотошпленных скринов. И кто убедительнее, м? )
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