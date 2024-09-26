А к 2028 году увеличат свою долю рынка до 60%.

Новый отчёт IDC позволяет выявить две сопутствующие тенденции на рынке планшетов и ПК, которые его авторы не особо разделяют по типам продукции. Если в текущем году объёмы поставок планшетов вырастут на 7,5% до 137,9 млн штук, то объёмы поставок ПК прибавят всего 0,3% до 261 млн штук. Зато в следующем году покупателей ПК будет подгонять завершение поддержки Windows 10, а потому они поднимут объёмы продаж компьютеров на 4,3%. Считается, что одновременно Apple продолжит укреплять свои позиции, увеличивая свою долю на рынке ПК с нынешних 9,1 до 10,2 % в 2026 году.

Источник изображения: IDC

Спрос на компьютеры с сопроцессорами NPU для ускорения работы систем искусственного интеллекта будет расти достаточно медленно, поскольку они пока остаются достаточно дорогими. Помимо стоимости самого процессора, на это влияет и возросший объём памяти. Корпоративные клиенты если и покупают ПК с такими процессорами, то исключительно с прицелом на будущее применение, а частных они пока интересуют в меньшей мере. Как только процессоры с NPU станут доступнее по цене, степень их распространения по рынку начнёт расти.

В следующем году NPU с уровнем быстродействия менее 40 трлн операций в секунду (TOPS) будут занимать около 30%, на более производительные придётся чуть более 10%, а оставшиеся почти 60% останутся за компьютерами вообще без NPU. Уже к 2026 году производительные NPU займут более 30% рынка, примерно столько же достанется менее производительным NPU, а к 2028 году компьютеры без NPU окажутся в меньшинстве на первичном рынке с долей не более 5%. Зато производительные NPU будут формировать почти 60% продаж новых ПК.