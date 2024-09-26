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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ПК с производительными NPU займут более 30% рынка в 2026 году
А к 2028 году увеличат свою долю рынка до 60%.

Новый отчёт IDC позволяет выявить две сопутствующие тенденции на рынке планшетов и ПК, которые его авторы не особо разделяют по типам продукции. Если в текущем году объёмы поставок планшетов вырастут на 7,5% до 137,9 млн штук, то объёмы поставок ПК прибавят всего 0,3% до 261 млн штук. Зато в следующем году покупателей ПК будет подгонять завершение поддержки Windows 10, а потому они поднимут объёмы продаж компьютеров на 4,3%. Считается, что одновременно Apple продолжит укреплять свои позиции, увеличивая свою долю на рынке ПК с нынешних 9,1 до 10,2 % в 2026 году.

Источник изображения: IDC

Спрос на компьютеры с сопроцессорами NPU для ускорения работы систем искусственного интеллекта будет расти достаточно медленно, поскольку они пока остаются достаточно дорогими. Помимо стоимости самого процессора, на это влияет и возросший объём памяти. Корпоративные клиенты если и покупают ПК с такими процессорами, то исключительно с прицелом на будущее применение, а частных они пока интересуют в меньшей мере. Как только процессоры с NPU станут доступнее по цене, степень их распространения по рынку начнёт расти.

В следующем году NPU с уровнем быстродействия менее 40 трлн операций в секунду (TOPS) будут занимать около 30%, на более производительные придётся чуть более 10%, а оставшиеся почти 60% останутся за компьютерами вообще без NPU. Уже к 2026 году производительные NPU займут более 30% рынка, примерно столько же достанется менее производительным NPU, а к 2028 году компьютеры без NPU окажутся в меньшинстве на первичном рынке с долей не более 5%. Зато производительные NPU будут формировать почти 60% продаж новых ПК.

#аналитика #искусственный интеллект #idc #рынок пк
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Vorvort
12:08
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Nvidia&Intel Hater
12:06
ты снова по второму кругу проплаченный тест выкладываешь -мы уже два разных выложили где твой конч обосрался.на одной частоте.ты слепошара глянь по частотам.он же обсос и гавно
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Nvidia&Intel Hater
12:05
зенки протри.на одной частоте твой конч просрет как заведенный.он отсос просто.дикое тдп и конченая производительность.в петушином угле он давно.а уж 8 ядерный амд его как орех разделает
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
12:04
так сосешь ты слепошара.там частота у твоего на 500 мгц выше .клоун
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
12:04
Забейся в подземелье, краснота)
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
12:03
Соснул?)
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
12:02
https://youtu.be/OnMEAW5VVUo?si=LR3Yik1BiEDQfzIS
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
12:02
ниже видео .ты сосешь в присядку.спляши и отсоси одновременно -вот тогда мож твой конч и обойдет на одной частоте мой ледяной и мощный 5600) а пока ты слит
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
12:02
у него он мало того что просирает на равной частоте так и жрет как не в себя плюс темпы
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
12:01
А я тебе видео показал в отличие от твои фотошпленных скринов. И кто убедительнее, м? )
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
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