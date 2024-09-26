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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel представила процессоры линейки Xeon 6 и ускоритель Gaudi 3 для повышения производительности ИИ
А как сейчас без ИИ?

Компания Intel анонсировала новейшее аппаратное обеспечение, направленное на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта: процессоры Xeon 6 с производительными ядрами (P-cores) и ускоритель Gaudi 3. Эти новинки призваны обеспечить высокую производительность и экономическую эффективность для компаний, стремящихся масштабировать свои операции в области ИИ.

Xeon 6 — это, как утверждает производитель, значительный шаг вперёд, предлагающий удвоенную производительность по сравнению с предшественником. Intel увеличила количество ядер, удвоила пропускную способность памяти и внедрила встроенное ускорение ИИ. Идея состоит в том, чтобы сделать Xeon 6 универсальным решением, способным справляться с различными нагрузками — от периферийных вычислений до крупных центров обработки данных. Xeon 6 разработан для обеспечения плавной работы в широком спектре сред, будь то обработка данных для машинного обучения или запуск моделей ИИ.

Для обеспечения ещё большей мощности в задачах ИИ Intel предлагает ускоритель Gaudi 3. Он разработан для масштабных, ресурсоёмких задач, таких как генеративный ИИ, и оснащён 64 тензорными ядрами и восемью матричными умножителями. Это означает, что он создан для быстрой обработки вычислений нейронных сетей. Благодаря 128 ГБ памяти HBM2e и 24 портам Ethernet 200 Гбит/с он способен справляться с крупномасштабными задачами без каких-либо затруднений.

«Спрос на ИИ приводит к масштабным изменениям в центрах обработки данных, и отрасль нуждается в выборе аппаратного и программного обеспечения, а также инструментов для разработчиков», — отметил Джастин Хотард, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Data Center and Artificial Intelligence Group в Intel. «С запуском Xeon 6 с P-cores и ускорителей Gaudi 3 компания Intel создает открытую экосистему, которая позволяет нашим клиентам выполнять все свои рабочие нагрузки с повышенной производительностью, эффективностью и безопасностью».

Gaudi 3 также оптимизирован для фреймворков, таких как PyTorch, и продвинутых моделей ИИ от Hugging Face. Для компаний, использующих модели глубокого обучения, этот ускоритель может упростить и ускорить работу. Intel уже сотрудничает с IBM Cloud, чтобы предложить Gaudi 3 в качестве услуги, делая его более доступным для компаний, нуждающихся в масштабируемых решениях ИИ.

Наряду с высокой производительностью, Intel делает ставку на экономическую эффективность этих новых продуктов. Как Xeon 6, так и Gaudi 3 разработаны для обеспечения оптимального баланса производительности на ватт, что может снизить эксплуатационные расходы для компаний, использующих ИИ в больших масштабах. Это соответствует общей стратегии Intel по предоставлению более гибкой инфраструктуры ИИ без увеличения совокупной стоимости владения.

Партнёрство Intel с Dell Technologies и Supermicro подчёркивает их стремление интегрировать эти продукты в настраиваемые решения ИИ. Intel стремится предоставить инструменты ИИ, которые соответствуют конкретным потребностям как небольших компаний, так и крупных предприятий.

#intel #процессоры #искусственный интеллект #xeon 6 #gaudi 3
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Nvidia&Intel Hater
11:59
а что придумывать.честных тестов куча в инете.я тебе скрины уже привел как втой огрызок сосет
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vpoluektov
11:59
А посмотреть и сравнить, раз уж пример есть? На кране fsr native дает размытость больше, чем dlss quality и taa native (и, раз уж на то пошло, и dlaa native - он в этом месте похож на этих двух). Чтоб...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
11:59
СамО придумал или мамка сказала?)
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:58
скрины выше как твой просирает -але.ты слит и порвался чмошник
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:58
а ты долго будешь херней страдать .все знают твое гавно слито в унитаз
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
11:58
https://youtu.be/OnMEAW5VVUo?si=LR3Yik1BiEDQfzIS
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:57
у него там все гавно.проц с помойки .карта палит -твой дом сгорит.он показывал ,там все из говна и палок
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
11:57
Пруфы видоса 10900кф и ХРЮзена 5950x сверху, апшерон. Глаза разуй, как я тебя сливаю🕺🏼
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:57
вот не угалдал,я к нему никакого отношения не имею.у тебя нет пруфоф и ты пистабол.
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
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