Дефицит чипов ударит по сегментам ПК и смартфонов.

Представители инвестиционной компании Bain, как сообщает Bloomberg, в своём очередном отчёте заявили, что в ближайшие несколько лет выручка участников рынка систем искусственного интеллекта будет расти на величину от 40 до 55 % ежегодно, и к 2027 году приблизится к отметке в $1 трлн. Если учесть, что в прошлом году оборот рынка не превысил $185 млрд, то подобное изменение будет соответствовать более чем пятикратному увеличению.

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Предложение полупроводниковых компонентов не будет успевать за спросом, который должен расти на 30% ежегодно, и дефицит возникнет даже в сегментах, которые напрямую к серверным системам не относятся — на рынке ПК и смартфонов, например. Вырастут и затраты на строительство крупных центров обработки данных, с нынешних $1 или $4 млрд до суммы в диапазоне от $10 до $25 млрд всего за пять лет. Уровень энергопотребления самых крупных ЦОД при этом превысит 1 ГВт против нынешних 200 МВт в самом серьёзном случае. Такая тенденция потребует пропорционального развития энергетической инфраструктуры.