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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск объяснил, почему в холодном климате не нужны электробусы
Их можно заменить автоматически управляемыми электромобилями Tesla.

До мероприятия Tesla, на котором будет представлен беспилотный электрический таксомотор, ещё достаточно времени, но это не значит, что глава компании Илон Маск (Elon Musk) готов избегать дискуссий о путях дальнейшего развития электротранспорта. Свой единственный выходной миллиардер частично решил потратить на разъяснение аудитории социальной сети X особенностей эксплуатации электротранспорта в регионах с холодным климатом. Как поясняет Electrek, Маск сначала пытался развенчать миф о том, что электробусы не приспособлены для работы в холодном климате.

Источник изображения: Tesla

Если у электробусов возникают какие-то проблемы с эксплуатацией в холодном климате, как пояснил глава Tesla, это лишь говорит об отсутствии адаптации конкретной модели к такому режиму работы. Например, ёмкость тяговой батареи следует увеличить и провести другую подготовку, и тогда проблем не будет.

После этого глава компании счёл нужным напомнить, что электромобили Tesla прекрасно работают за Полярным кругом. Кроме того, они фактически могут заменить электробусы, поскольку беспилотные такси на их основе способны предложить более низкую стоимость поездки. Конечно, данное утверждение применимо лишь к каким-то конкретным экономическим условиям, но Илон Маск уже не раз отмечал, что парк автономных электромобилей Tesla сделает услуги такси настольно дешёвыми, что потребность в общественном транспорте в его нынешнем виде значительно снизится. Ранее он заявлял, что поездка в такой машине обойдётся клиенту в два раза дешевле билета на автобус. В случае с электробусами в условиях холодного климата миллиардер заявил о сопоставимой стоимости поездки на том и другом видах транспорта.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #беспилотное такси #электробусы
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