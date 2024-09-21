Поглощение будет дружественным и реализовываться с участием двух американских компаний.

Крупнейшие СМИ бросились добывать новые подробности о возможной сделке между Qualcomm и Intel, агентству Bloomberg удалось выяснить, что несколько дней назад Qualcomm обратилась к Intel с предложением о дружественном поглощении. По мнению представителей первой из компаний, такая сделка не вызовет сильного противодействия со стороны регуляторов США, поскольку речь идёт о возможном слиянии двух американских компаний. Впрочем, не будем забывать, что сделку между Qualcomm и Broadcom в свою бытность президентом США заблокировал Дональд Трамп (Donald Trump), хотя специально ради удовлетворения просьбы американских властей штаб-квартира Broadcom была перед этим перенесена в США.

Источник изображения: Intel

Важна и другая подробность, которую поведало агентство Bloomberg. Как выясняется, Qualcomm не прочь купить Intel целиком, но если это будет возможно, то потом готова продать ненужные её активы. Покупка лишь части компании Intel изначально тоже рассматривается Qualcomm.

Наконец, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) приоритетом для дальнейшей стратегии компании считает реализацию предложенного им плана выхода из кризиса, но если какие-то альтернативы типа сделки с Qualcomm смогут принести выгоду возглавляемой им корпорации, он их отметать тоже не будет. Акции Qualcomm за последние 12 месяцев выросли в цене в полтора раза, и теперь её капитализация достигает $188 млрд. Это почти ровно в два раза больше текущей капитализации Intel. Само по себе такое соотношение успеха сделки не предрекает, но хотя бы делает её разумной с точки зрения акционеров.