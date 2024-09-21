Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Цены на DRAM будут снижаться до середины 2025 года, как минимум
В этом уверены аналитики Citi.

Аналитики Citi утверждают, что сохранение слабого спроса на микросхемы оперативной памяти со стороны рынка ПК и смартфонов вызовет снижение цен на DRAM уже в следующем квартале, и негативная динамика будет наблюдаться до середины следующего года. Для компании Micron Technology, в частности, это будет означать возможное снижение выручки и дохода в пересчёте на одну акцию. Как считают представители Citi, на ближайшем квартальном отчёте Micron назовёт $8,35 млрд в качестве ориентира для размера выручки в четвёртом календарном квартале.

Источник изображения: Micron Technology

Это ниже ожиданий рынка, как и $9,41 удельного дохода в пересчёте на одну акцию, на которые аналитики Citi предлагают рассчитывать по итогам четвёртого календарного квартала. С другой стороны, сейчас акции Micron достаточно дёшевы на фоне других участников рынка памяти, и если ей удастся закрепиться в сегменте HBM, то выручка компании начнёт расти. С этой точки зрения ценные бумаги Micron представляют определённый интерес для инвесторов.

#аналитика #финансы #полупроводники #акции #micron #dram
+
Написать комментарий (0)
В ближайшие годы выручка ASML не будет расти прежними темпами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
22
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
117
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
18
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
1
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
105
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
50
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
10
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
7

Сейчас обсуждают

VAKT
09:56
ноктуа тише будет, там получше вентиляторы стоят - была у меня nh-d14
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
corsi
09:45
Я знал, что тут олени новости пишут. ) QCM собирается выкупить только ту часть бизнеса, что производит процессоры.
WSJ: Появилась информация, что Qualcomm обратилась с предложением к Intel о её поглощении
BinaryBeacons
09:43
Не яркость, а красочность
Google Photos скоро позволит более эффективно редактировать изображения Ultra HDR
Игорь Криворучко
09:42
Если он побывает на Украине, то с большой вероятностью приобретёт такой имидж, с которым его никому не продать.
Великобритания впервые публично продемонстрировала свой новейший танк Challenger 3
Nvidia&Intel Hater
09:40
Пока зеленожопый дятел это ты,надо быть конченым даунито купить во первых 4090 от палит -кусок гавна по обзорам всем,во вторых это гавно не тянет так же лучи как и 7900xtx в 4к без мыльца длсс.то есть...
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Китя
09:38
BMW уже банкрот там больше половины сотрудников сократили. это плохой пример.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Евгений Машков
09:37
Ну так получилось что у меня практически есть пента и ноктуа, за символическую сумму, вот и выбираю что поставить
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
Китя
09:35
Это не маск. на скрине когда переключаешь на Ultra Yggdrasil фпс сразу падает это макс. а у тебя Ultra Svartalfheim сразу ФПС растет значит не макс не халтурь.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
AntonHT
09:34
А сигареты и алкоголь пусть и дальше свободно продаются, они же пополняют бюджет и медленно убивают.
Российские законодатели отклонили проект смягчения требований к тонировке авто
UglyGuy
09:28
Они топор на ногу себе роняют)) Таким макаром PS5 Pro нафиг не нужна. Ждем PS6
PlayStation 6 может выйти в двух различных вариантах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем