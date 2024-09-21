В этом уверены аналитики Citi.

Аналитики Citi утверждают, что сохранение слабого спроса на микросхемы оперативной памяти со стороны рынка ПК и смартфонов вызовет снижение цен на DRAM уже в следующем квартале, и негативная динамика будет наблюдаться до середины следующего года. Для компании Micron Technology, в частности, это будет означать возможное снижение выручки и дохода в пересчёте на одну акцию. Как считают представители Citi, на ближайшем квартальном отчёте Micron назовёт $8,35 млрд в качестве ориентира для размера выручки в четвёртом календарном квартале.

Источник изображения: Micron Technology

Это ниже ожиданий рынка, как и $9,41 удельного дохода в пересчёте на одну акцию, на которые аналитики Citi предлагают рассчитывать по итогам четвёртого календарного квартала. С другой стороны, сейчас акции Micron достаточно дёшевы на фоне других участников рынка памяти, и если ей удастся закрепиться в сегменте HBM, то выручка компании начнёт расти. С этой точки зрения ценные бумаги Micron представляют определённый интерес для инвесторов.