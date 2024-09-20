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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NIO опровергла слухи о намерениях купить бельгийский автозавод Audi
Пошутив, что даже Audi не может себе этого позволить.

Редкий китайский новостной сайт в наши дни не использует малейший информационный повод для напоминания о бедственном положении Volkswagen не только на внутреннем рынке КНР, но и за его пределами. Ресурс CnEVPost охотно опубликовал ранее на этой неделе ссылку на материалы бельгийской прессы, в которых рассказывалось об интересе китайского стартапа NIO к покупке бельгийского предприятия Volkswagen, на котором собирались машины марки Audi.

Источник изображения: NIO

Позже основатель и глава NIO Уилльям Ли (William Li) заявил, что таких планов у китайского автопроизводителя нет. Он также подчеркнул, что NIO в целом настороженно относится к инвестициям в основные средства, если не считать сеть станций по экспресс-замене тяговых батарей. Подобные распространены уже не только в Китае, но и в некоторых районах Европы. Они позволяют владельцам электромобилей NIO за пять минут заменить разряженную тяговую батарею на заряженную, при этом все операции выполняются автоматически, и водителю даже не нужно выходить из машины.

Основатель NIO также иронично подметил, что его компания не может себе позволить купить предприятие, которое не в силах содержать сама Audi, добавив, что слухи на данную тему не имеют под собой никакой основы. Они, к слову, утверждали, что делегация NIO побывала в столице Бельгии на обсуждаемом заводе Audi, и должна к понедельнику сделать соответствующее предложение по его покупке. Указанному предприятию теперь грозит закрытие после того, как оно прекратит сборку электрических кроссоверов Audi Q8 e-tron в следующем году.

#китайские производители #audi #nio #бельгия #китайские электромобили
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