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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Представители PepsiCo признались, что водители электрических грузовиков Tesla сильнее держатся за работу
И за баранку.

Как сообщает Electrek, на конференции IAA Mobility представители Tesla и PepsiCo обсудили опыт использования последней относительно крупного парка электрических грузовиков Semi, поскольку они пока выпускаются в малых количествах на опытной производственной линии в Неваде и не получили большого распространения. Производитель пищевых продуктов, как выяснилось на мероприятии, эксплуатирует 89 электрических грузовиков Tesla Semi в различных режимах.

Источник изображения: YouTube, The EV Universe

Некоторые возят газированные напитки в таре внутри населённых пунктов, редко преодолевая более 150 км за один рабочий день. Вторая группа грузовиков Tesla возит газированные напитки на расстояния до 800 км между населёнными пунктами. С учётом возможности промежуточной подзарядки суточный пробег может достигать 1700 км. Наконец, по междугородним маршрутам передвигаются и грузовики с чипсами, которые занимают весь объём в полуприцепе, но весят значительно меньше ёмкостей с газировкой.

Самое интересное откровение, которое прозвучало от представителей PepsiCo относительно особенностей эксплуатации электрических грузовиков Tesla, заключается в повышении лояльности тех сотрудников транспортного подразделения компании, которым выпала возможность управлять именно электрическими машинами. Они буквально сильнее дорожат рабочими местами, тогда как в целом для отрасли характерна высокая текучка кадров. С точки зрения затрат на передвижение грузов, транспортные средства Tesla оказываются выгоднее в содержании, чем дизельные грузовики. Правда, они должны значительно дороже обходиться в покупке, но данный аспект на стадии экспериментальной эксплуатации обсуждать не принято.

#tesla #tesla semi #pepsi #электрический грузовик
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