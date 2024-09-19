Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американская Analog Devices договорилась о строительстве предприятия по выпуску чипов в Индии
Её местным партнёром станет «владелец заводов, газет, пароходов» Tata.

Индийские чиновники уже не первый год подряд пытаются привлечь на территорию страны зарубежных производителей чипов с целью строительства локальных предприятий, но только в этом году плоды этих усилий стали заметны. По крайней мере, как уточняет Reuters, местный промышленный конгломерат Tata подписал с американской Analog Devices контракт о строительстве совместных предприятий по производству чипов в индийских штатах Гуджарат и Ассам.

Источник изображения: Analog Devices

По крайней мере, $14 млрд будет потрачено на строительство предприятия по выпуске чипов в Гуджарате, а также предприятия по тестированию и упаковке чипов в штате Ассам. Этот проект получил одобрение властей Индии в текущем году. Поскольку Tata выпускает и автомобили, продукция местных предприятий будет использоваться ею при производстве транспортных средств. Производитель телекоммуникационного оборудования Tejas Networks также охотно будет использовать чипы индийского производства в своей продукции.

Прочие производители тоже постепенно обживаются в Индии. Соответствующие намерения продемонстрировали NXP Semiconductors и Micron Technology, а израильская Tower Semiconductor построит в Индии совместное предприятие с Adani Group. Подразделение Larsen & Toubro также готово локализовать выпуск чипов на территории Индии.

#полупроводники #индия #tata
+
Написать комментарий (0)
TSMC начала выпуск 4-нм процессоров Apple на предприятии в Аризоне
ByteDance изучает возможность разработки собственных ускорителей вычислений
Власти Евросоюза готовы направить 115 млрд евро на развитие региональной полупроводниковой промышленности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
22
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
26
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
467
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
27
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
31
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
10
Трекер привычек в Notion - как отслеживать полезные привычки и приучить себя к тому, что нужно
3
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
1

Сейчас обсуждают

Колючка
10:30
Да, а ещё был случай: один чемпион по доте ляпнул что на АМД какие-то особо сочные цвета и чёткость - и все идиоты повелись.
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
Колючка
10:28
Сколько за статью ща получаешь?
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
Roditch
10:27
Хорошие вентиляторы, качественный блок питания и нормальный корпус отлично переживают апгрейд платформы (мать, проц, память, видео). Если бюджет позволяет, то основу стоит брать не бюджетную.
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
nonses84
10:27
Ну короче дальше отжимать земли у Палистины! Отличные договоренности!
Nintendo подала иск против разработчиков Palworld из-за сходства с персонажами из покемонов
neveroww
10:26
Харош)
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
Колючка
10:26
Горел пердак Кеннеди.
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
neveroww
10:26
На мне можно остановиться)
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
neveroww
10:25
Это уже больше проблема вендоров и систем охлаждения нежели самой линейки видеокарт.
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
neveroww
10:25
Прошу прощения, а где я написал что 4090 показала мизерный отрыв? Я наоборот написал что "4090 предлагает бескомпромиссную производительность, но её цена и прожорливость делают её не столь привлекате...
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
Evgeny Chezarin
10:25
Здесь тип один кидал скрины из суперпозишн бенчмарк. У него 3770k и 3070, на максимальных настройках при 1080p минимально было около 100fps. Что касается 5600, у камня достаточно сил чтоб вытянуть 406...
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем