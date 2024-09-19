Её местным партнёром станет «владелец заводов, газет, пароходов» Tata.

Индийские чиновники уже не первый год подряд пытаются привлечь на территорию страны зарубежных производителей чипов с целью строительства локальных предприятий, но только в этом году плоды этих усилий стали заметны. По крайней мере, как уточняет Reuters, местный промышленный конгломерат Tata подписал с американской Analog Devices контракт о строительстве совместных предприятий по производству чипов в индийских штатах Гуджарат и Ассам.

Источник изображения: Analog Devices

По крайней мере, $14 млрд будет потрачено на строительство предприятия по выпуске чипов в Гуджарате, а также предприятия по тестированию и упаковке чипов в штате Ассам. Этот проект получил одобрение властей Индии в текущем году. Поскольку Tata выпускает и автомобили, продукция местных предприятий будет использоваться ею при производстве транспортных средств. Производитель телекоммуникационного оборудования Tejas Networks также охотно будет использовать чипы индийского производства в своей продукции.

Прочие производители тоже постепенно обживаются в Индии. Соответствующие намерения продемонстрировали NXP Semiconductors и Micron Technology, а израильская Tower Semiconductor построит в Индии совместное предприятие с Adani Group. Подразделение Larsen & Toubro также готово локализовать выпуск чипов на территории Индии.