Поскольку китайские Zeekr для американской компании окажутся слишком дорогими.

Решение американских властей поднять до 100% импортную пошлину на ввоз китайских электромобилей подтолкнуло компанию Waymo, как отмечает ET News, начать переговоры с южнокорейской Hyundai Motor о производстве беспилотных такси на контрактной основе. Дело в том, что сейчас Waymo располагает разнородным таксопарком на территории США, который насчитывает около 1000 легковых транспортных средств с разными типами силовой установки. Гибридные минивэны Chrysler Pacifica работают параллельно с электромобилями Jaguar I-Pace, подготовленными для беспилотной эксплуатации.

Источник изображения: Hyundai Motor

Некоторая часть прототипов беспилотных такси Waymo построена на основе электромобилей китайской марки Zeekr, и свой комплект оборудования шестого поколения она хотела устанавливать именно на них, но возросшие импортные пошлины вынуждают американскую компанию искать более доступные альтернативы. По данным южнокорейских СМИ, руководство Hyundai Motor уже трижды посещало штаб-квартиру Waymo, чтобы предложить компании роботизированные такси на основе электромобилей Ioniq 5. Подобная техника уже выпускается Hyundai в Сингапуре для нужд стартапа Motional, поэтому наличие соответствующего опыта у потенциального подрядчика может склонить Waymo к заключению контракта с корейским автопроизводителем.