С учётом средств крупных инвесторов.

Обсуждая недавний демарш Intel в рамках плана по строительству предприятий в Германии и Польше, издание Politico привело интересный факт. Как выясняется, выступавшая на августовской церемонии по случаю закладки фундамента совместного предприятия TSMC в Германии, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) упоминала о намерениях вложить в развитие региональной полупроводниковой промышленности 115 млрд евро, которые включали бы субсидии и средства частных инвесторов. По всей видимости, учитывались потенциальные инвестиции отдельных компаний в сочетании с предусмотренными властями региона 43 млрд евро субсидий по местному «Закону о чипах».

Источник изображения: Intel

Последняя инициатива в 2022 году подразумевала, что к концу десятилетия Европа будет выпускать на своей территории до 20% передовых чипов против текущих 9%. Однако, уже в июле этого года отчёт Еврокомиссии гласил, что при существующем уровне поддержки регион выйдет к концу десятилетия лишь на 11,7% мирового объёма производства передовых чипов. На тот момент Intel ещё не приняла решение о заморозке строительства своих предприятий в Германии и Польше, поэтому актуальная оценка ситуации была бы ещё более пессимистичной. Власти Германии считают, что имеет смысл поддерживать проект Intel даже после отсрочки его реализации, но обновляемый состав Еврокомиссии может и не отнести подобные инициативы к числу приоритетных.