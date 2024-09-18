Верхняя панель тут сделана из массива ореха.

Компания Fractal Design анонсировала Era 2 — обновлённую версию своего культового корпуса для ПК малого форм-фактора. Новинка гармонично сочетает инновационный дизайн с передовыми инженерными решениями. Era 2 сохраняет узнаваемую архитектуру серии, но предлагает улучшенную систему охлаждения для более комфортного гейминга.

Верхняя панель корпуса выполнена из массива ореха, сертифицированного FSC, а внешний каркас изготовлен из анодированного алюминия. Обе панели имеют вентиляционные отверстия для лучшего охлаждения и легко снимаются: верхняя крепится на магнитах, а внешняя просто сдвигается.

Внутренняя конструкция корпуса продумана до мелочей. Верхний кронштейн легко снимается и устанавливается обратно благодаря безинструментальному скользящему механизму. Это обеспечивает удобный доступ к открытому пространству, где с одной стороны можно разместить мощную видеокарту с трехслотовой системой охлаждения, а с другой — систему охлаждения процессора.

Центральная стенка корпуса подвижна: её можно сдвигать на 15 мм, что позволяет найти оптимальное соотношение между двумя отсеками системы. Для повышения эффективности охлаждения Era 2 спроектирован таким образом, чтобы направлять воздушный поток через корпус. Два вентилятора Aspect 12 PWM установлены по умолчанию, а многочисленные вентиляционные отверстия делают корпус идеальным для систем водяного охлаждения с верхним радиатором. Всё это позволяет создать высокопроизводительную игровую систему в компактном формате.

Технические характеристики: