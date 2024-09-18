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Новости Hardware Игнатий Колыско
Fractal Design представила Era 2 — обновлённую версию своего культового корпуса для компактных ПК
Верхняя панель тут сделана из массива ореха.

Компания Fractal Design анонсировала Era 2 — обновлённую версию своего культового корпуса для ПК малого форм-фактора. Новинка гармонично сочетает инновационный дизайн с передовыми инженерными решениями. Era 2 сохраняет узнаваемую архитектуру серии, но предлагает улучшенную систему охлаждения для более комфортного гейминга.

Верхняя панель корпуса выполнена из массива ореха, сертифицированного FSC, а внешний каркас изготовлен из анодированного алюминия. Обе панели имеют вентиляционные отверстия для лучшего охлаждения и легко снимаются: верхняя крепится на магнитах, а внешняя просто сдвигается.

Внутренняя конструкция корпуса продумана до мелочей. Верхний кронштейн легко снимается и устанавливается обратно благодаря безинструментальному скользящему механизму. Это обеспечивает удобный доступ к открытому пространству, где с одной стороны можно разместить мощную видеокарту с трехслотовой системой охлаждения, а с другой — систему охлаждения процессора.

Центральная стенка корпуса подвижна: её можно сдвигать на 15 мм, что позволяет найти оптимальное соотношение между двумя отсеками системы. Для повышения эффективности охлаждения Era 2 спроектирован таким образом, чтобы направлять воздушный поток через корпус. Два вентилятора Aspect 12 PWM установлены по умолчанию, а многочисленные вентиляционные отверстия делают корпус идеальным для систем водяного охлаждения с верхним радиатором. Всё это позволяет создать высокопроизводительную игровую систему в компактном формате.

Технические характеристики:

  • Отсеки для 3,5"/2,5" накопителей: 0 всего, 0 предустановлено
  • Отсеки для 2,5" накопителей: 4 всего, 4 предустановлено (2 на стенке с материнской платой)
  • Отсеки для 5,25" накопителей: 0 всего, 0 предустановлено
  • Слоты расширения: 3
  • Совместимость с материнскими платами: ITX
  • Тип блока питания: SFX / SFX-L
  • Передняя панель: 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2x USB 3.0, аудио
  • Всего мест для вентиляторов: 4 x 120 мм или 2 x 120 мм и 2 x 140 мм (2 вентилятора Aspect PWM 120 мм в комплекте)
  • Верхние вентиляторы: 2 x 120 мм или 2 x 140 мм
  • Нижние вентиляторы: 2 x 120 мм
  • Пылевые фильтры: снизу
  • Верхний радиатор: до 315 x 140 мм с общей толщиной ≤ 52 мм, до 300 x 140 мм с общей толщиной ≤ 58 мм
  • Максимальная длина видеокарты: 326 мм
  • Максимальная высота видеокарты: 137 мм
  • Максимальная толщина видеокарты: 48-63 мм (в зависимости от положения стенки материнской платы)
  • Максимальная высота кулера процессора: 55-70 мм (в зависимости от положения стенки материнской платы)
  • Отверстия для прокладки кабелей: нет
  • Фиксированные липучки: есть (2 в комплекте)
  • Винты с накатанной головкой: заглушки PCI-e
  • Панели: алюминий
  • Совместимость с видеокартами SFF-Ready Enthusiast GeForce: да
#fractal design #корпуса #fractal design era 2
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