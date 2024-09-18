Компания Fractal Design анонсировала Era 2 — обновлённую версию своего культового корпуса для ПК малого форм-фактора. Новинка гармонично сочетает инновационный дизайн с передовыми инженерными решениями. Era 2 сохраняет узнаваемую архитектуру серии, но предлагает улучшенную систему охлаждения для более комфортного гейминга.
Верхняя панель корпуса выполнена из массива ореха, сертифицированного FSC, а внешний каркас изготовлен из анодированного алюминия. Обе панели имеют вентиляционные отверстия для лучшего охлаждения и легко снимаются: верхняя крепится на магнитах, а внешняя просто сдвигается.
Внутренняя конструкция корпуса продумана до мелочей. Верхний кронштейн легко снимается и устанавливается обратно благодаря безинструментальному скользящему механизму. Это обеспечивает удобный доступ к открытому пространству, где с одной стороны можно разместить мощную видеокарту с трехслотовой системой охлаждения, а с другой — систему охлаждения процессора.
Центральная стенка корпуса подвижна: её можно сдвигать на 15 мм, что позволяет найти оптимальное соотношение между двумя отсеками системы. Для повышения эффективности охлаждения Era 2 спроектирован таким образом, чтобы направлять воздушный поток через корпус. Два вентилятора Aspect 12 PWM установлены по умолчанию, а многочисленные вентиляционные отверстия делают корпус идеальным для систем водяного охлаждения с верхним радиатором. Всё это позволяет создать высокопроизводительную игровую систему в компактном формате.
Технические характеристики:
- Отсеки для 3,5"/2,5" накопителей: 0 всего, 0 предустановлено
- Отсеки для 2,5" накопителей: 4 всего, 4 предустановлено (2 на стенке с материнской платой)
- Отсеки для 5,25" накопителей: 0 всего, 0 предустановлено
- Слоты расширения: 3
- Совместимость с материнскими платами: ITX
- Тип блока питания: SFX / SFX-L
- Передняя панель: 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2x USB 3.0, аудио
- Всего мест для вентиляторов: 4 x 120 мм или 2 x 120 мм и 2 x 140 мм (2 вентилятора Aspect PWM 120 мм в комплекте)
- Верхние вентиляторы: 2 x 120 мм или 2 x 140 мм
- Нижние вентиляторы: 2 x 120 мм
- Пылевые фильтры: снизу
- Верхний радиатор: до 315 x 140 мм с общей толщиной ≤ 52 мм, до 300 x 140 мм с общей толщиной ≤ 58 мм
- Максимальная длина видеокарты: 326 мм
- Максимальная высота видеокарты: 137 мм
- Максимальная толщина видеокарты: 48-63 мм (в зависимости от положения стенки материнской платы)
- Максимальная высота кулера процессора: 55-70 мм (в зависимости от положения стенки материнской платы)
- Отверстия для прокладки кабелей: нет
- Фиксированные липучки: есть (2 в комплекте)
- Винты с накатанной головкой: заглушки PCI-e
- Панели: алюминий
- Совместимость с видеокартами SFF-Ready Enthusiast GeForce: да