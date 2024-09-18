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Новости Hardware Алексей Сычёв
Новости о предполагаемом прорыве в китайской литографии оживили фондовый рынок
Фантазия инвесторов уже предрекает горы 8-нм чипов китайского производства.

На этой неделе стало известно, что китайские чиновники начали рекомендовать местным производителей чипов использовать отечественное оборудование, обладающее разрешающей способностью 65 нм и точностью межслойного совмещения 8 нм. Это примерно в полтора раза лучшие технические характеристики по сравнению с ранее известными образцами оборудования китайского производства для изготовления полупроводниковых компонентов. При этом лучшие образцы литографических систем производства нидерландской ASML всё равно обладают примерно в восемь раз превосходящими характеристиками, как поясняет Reuters, но даже такой прогресс воодушевил инвесторов на китайском рынке.

Источник изображения: SMIC

Акции многих малоизвестных за пределами Китая компаний, так или иначе связанных с производством оборудования для выпуска чипов, в среду утром выросли в цене на 10%, а некоторые отличились ростом на все 20%. Возможно, рост был бы более заметным, но по акциям многих эмитентов по правилам торгов в Китае установлено ограничение в 10% дневного роста. Примечательно, что акции контрактного производителя чипов SMIC выросли менее чем на 2%. По оценкам аналитиков RHCC, китайская полупроводниковая отрасль всё равно отстаёт от мировой на лет пятнадцать, но инвесторы рады любому прогрессу, судя по реакции местного фондового рынка.

#китай #полупроводники #литографическое производство #акции #китайские производители
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