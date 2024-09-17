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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Олаф Шольц надеется, что Intel ещё вернётся в Германию для строительства предприятий
Через пару лет, как и обещала.

Прозвучавшее накануне решение Intel приостановить на два года строительство предприятий в Германии и Польше, как можно догадаться, вызвало реакцию в правящих кругах обеих стран, и представители немецкого правительства, как отмечает Reuters, прокомментировали ситуацию не совсем однородно. Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) вообще заявил, что решение Intel отложить строительство предприятий на востоке страны как бы подразумевает вероятность его завершения в будущем. Как распорядиться невостребованными Intel субсидиями в размере 10 млрд евро, правительство Германии должно решить в ходе тщательного обсуждения, по его словам.

Источник изображения: Intel

Министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), который подчеркнул приверженность властей Германии развивать национальную полупроводниковую отрасль, пояснил, что теперь всё зависит от способности Intel быстро вернуться на прежний уровень финансового благополучия, который бы позволил продолжать инвестиции. Решение компании задержать строительство предприятий в Германии, по мнению министра, обусловлено сугубо экономическими, а не политическими причинами.

Интересы польской стороны в данной ситуации представлял в медийном пространстве министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский (Krzysztof Gawkowski), который дал понять, что даже полученный в результате работы над финансированием проекта Intel опыт власти страны позволит эффективно реализовывать аналогичные инициативы в будущем.

#intel #полупроводники #германия #польша #субсидии #олаф шольц
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Власти Германии дали понять, что сэкономленные на субсидиях Intel средства пригодятся бюджету страны
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