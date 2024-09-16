Компания слишком сосредоточена на серверном направлении.

Как сообщает AC Analysis со ссылкой на комментарии опрошенных производителей ноутбуков, компания AMD в последнее время мало внимания уделяет продвижению своей продукции потребительского назначения на данном направлении. Это выражается в перебоях с поставками компонентов, слабым взаимодействием с производителями ноутбуков и плохой технической поддержкой партнёров. Все силы компания сейчас направляет на продвижение своей продукции в корпоративном сегменте рынка, поэтому потребительский сегмент ноутбуков страдает от подобного распределения приоритетов.

Источник изображения: AMD

Партнёры AMD в частной беседе признаются, что в результате такого отношения к продвижению своей продукции на потребительском рынке буквально миллионы долларов США «лежат мёртвым грузом» целыми годами. Относительно молодая платформа Strix Point сейчас на американском рынке представлена по одной модели ноутбука трёх крупных производителей, и только Asus способна предложить 13 моделей ноутбуков на основе процессоров Ryzen AI 300. При этом Qualcomm свой процессор Snapdragon X уже поместила в 12 различных моделей ноутбуков, хотя он был представлен не так давно, а компания Intel вообще предлагает 80 моделей ноутбуков на основе процессоров семейства Lunar Lake.