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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Искусственный интеллект не сможет существенно поднять спрос на новые ПК
К такому выводу приходят специалисты New Street Research.

Самые смелые ожидания с появлением спроса на новые ПК традиционно демонстрируют поставщики центральных процессоров и производители готовых компьютеров, но представители New Street Research не склонны считать, что распространение на рынке моделей ПК с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта сможет заметно увеличить объёмы продаж новых компьютеров.

Источник изображения: AMD

В текущем году объёмы продаж новых ПК рискуют остаться на прошлогоднем уровне. Эксперты IDC ожидают, что по итогам следующего года они увеличатся от силы на 5%. После некоторого освобождения складских запасов в первом квартале опять наблюдался их рост, поэтому новые закупки будут делаться неохотно. В показателях выручки AMD продолжает теснить Intel по занимаемой доле рынка ПК, сейчас она достигает 18%.

Спрос на новые ПК сейчас демонстрируют в основном корпоративные потребители, обновляющие свой парк вычислительной техники в связи с завершением жизненного цикла Windows 10. При этом фактор появления процессоров с функцией ускорения ИИ особого влияния на динамику продаж компьютеров не оказывает. По мнению специалистов New Street Research, соответствующие процессоры пока не демонстрируют убедительно полезных примеров применения, а основные новшества в этой сфере приносит обновление программного обеспечения.

#amd #intel #аналитика #искусственный интеллект #рынок пк
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