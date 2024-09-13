Но на биржу она выйдет не ранее 2026 года.

Попытки найти лучшее применение активам Altera, купленным Intel за $16,7 млрд в 2015 году, действующим руководством предпринимались ещё задолго до того, как появились слухи о намерениях их продать. В интервью CRN генеральный директор этой дочерней компании Intel Сандра Ривера (Sandra Rivera) заявила, что продавать бизнес целиком Altera не планирует, а вот найти покупателя на его часть планировалось с самого начала. При этом никто не отказывается от планов выйти на фондовый рынок к 2026 году.

Источник изображения: Intel

Примерно год назад Intel заявила о намерении структурно обособить Altera, в октябре прошлого года первая упомянула об IPO для второй, а в феврале текущего года было решено возродить историческую марку Altera, которая с 2015 года оставалась в тени материнской Intel. Слухи, которые возникли на той неделе относительно будущего компании, её глава Сандра Ривера присвоила источникам, которые не имеют полного представления об истинном положении вещей.