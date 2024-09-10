Хороших или плохих, вот в чём вопрос.

Пока тайваньские источники пытаются успокоить общественность по поводу влияния обнаруженного в дизайне ускорителей B200 поколения Blackwell дефекта на сроки их появления на рынке, агентство Bloomberg и опрошенные им аналитики предлагают прислушиваться к возможным высказываниям основателя компании Дженсена Хуана (Jensen Huang) на грядущей технологической конференции Goldman Sachs, которая состоится завтра.

Источник изображения: NVIDIA

На квартальном отчётном мероприятии руководство NVIDIA отделалось обещаниями получить до конца января следующего года несколько миллиардов долларов выручки от поставок ускорителей поколения Blackwell, но завтрашняя конференция может стать тем мероприятием, на котором из генерального директора компании удастся вытянуть более подробные пояснения. Безусловно, он довольно скуп на распространение неприятной для своей компании информации, поэтому откровений можно дождаться только в том случае, если найдутся позитивные новости на эту тему. Акции NVIDIA дешевеют с конца августа, поэтому некоторые новости про Blackwell могли бы в эту среду повлиять на них так или иначе.