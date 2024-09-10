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Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские автопроизводители могут отделаться более низкими пошлинами в Евросоюзе
Tesla также пользуется преференциями.

Евросоюз является достаточно многочисленным по своему составу геополитическим блоком, поэтому согласование чувствительных для экономики участников вопросов нередко занимает много времени. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, в ходе подобной дискуссии европейские законодатели в очередной раз пришли к мнению о необходимости снижения предложенных в начале июля повышенных пошлин на ввоз в регион электромобилей китайской сборки.

Источник изображения: BYD

Как и прежде, абсолютно все импортируемые в Евросоюз электромобили будут облагаться базовой пошлиной в размере 10%, но к ней добавится дополнительная ставка, если машина собрана в Китае. Американская Tesla на правах представителя дружественной страны свои электромобили китайской сборки, как отмечают источники, сможет ввозить по ставке 8% вместо изначально принятых в августе 9%, так что общий тариф составит 18%. Самые «подозрительные» с точки зрения европейских чиновников электромобили китайской сборки вроде продукции той же SAIC будут добавлять к базовой ставке 10% ещё 35,2%. Это всё равно ниже тех 36,2%, которые фигурировали в обсуждении в прошлом месяце. До ноября у стран Евросоюза есть достаточно времени, чтобы ещё не раз пересмотреть таможенную политику, но с того момента должны будут вступить в силу стабильные значения пошлин, которые будут действовать пять лет.

#tesla #электромобили #евросоюз #byd #пошлины
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