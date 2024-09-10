Евросоюз является достаточно многочисленным по своему составу геополитическим блоком, поэтому согласование чувствительных для экономики участников вопросов нередко занимает много времени. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, в ходе подобной дискуссии европейские законодатели в очередной раз пришли к мнению о необходимости снижения предложенных в начале июля повышенных пошлин на ввоз в регион электромобилей китайской сборки.
Как и прежде, абсолютно все импортируемые в Евросоюз электромобили будут облагаться базовой пошлиной в размере 10%, но к ней добавится дополнительная ставка, если машина собрана в Китае. Американская Tesla на правах представителя дружественной страны свои электромобили китайской сборки, как отмечают источники, сможет ввозить по ставке 8% вместо изначально принятых в августе 9%, так что общий тариф составит 18%. Самые «подозрительные» с точки зрения европейских чиновников электромобили китайской сборки вроде продукции той же SAIC будут добавлять к базовой ставке 10% ещё 35,2%. Это всё равно ниже тех 36,2%, которые фигурировали в обсуждении в прошлом месяце. До ноября у стран Евросоюза есть достаточно времени, чтобы ещё не раз пересмотреть таможенную политику, но с того момента должны будут вступить в силу стабильные значения пошлин, которые будут действовать пять лет.