А ещё изящество и компактность — всё, что любят владельцы таких устройств.

Apple представила Series 10 — умные часы с обновлённым дисплеем, улучшенными функциями мониторинга здоровья и привычным дизайном. Компания нашла способ заметно увеличить экран — на целых 30% — не жертвуя при этом изяществом и компактностью. Толщина Series 10 составляет всего 9,7 мм, что на 10% меньше, чем у предшественников. Интегрированная антенна теперь встроена прямо в металлическую заднюю крышку, сохранив водонепроницаемость при меньшем количестве слоев.

Помимо возросших габаритов, широкоугольный OLED-дисплей получил и прирост яркости — на 40%. Он способен обновляться каждую секунду даже в режиме Always On, а на некоторых циферблатах появилась анимированная секундная стрелка.

Apple Watch Series 10 позаботятся и о качестве сна. С помощью уже имеющихся датчиков часы научились распознавать апноэ — остановку дыхания во сне — и предупредят пользователя о потенциальной проблеме. В основе Series 10 лежит новый производительный процессор S10, который обеспечивает плавную работу всех функций, включая те, что основаны на машинном обучении.

Вслед за Apple Watch Ultra титановый корпус стал доступен и в «десятке». От старшей модели новинка унаследовала и датчик глубины, который покажет, как далеко вы ушли под воду.

Apple Watch Series 10 будут доступны в алюминиевом корпусе чёрного, золотого и серебристого цветов. Титановая версия будет представлена в сером, золотом и черном цветах.

Предзаказ на Apple Watch Series 10 стартует в понедельник, а первые покупатели получат свои часы 20 сентября. Стоимость новинки начинается от $399.