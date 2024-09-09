Новый процессор A18 обеспечивает прирост производительности до 30% по сравнению с iPhone 15.

Сегодня, 9 сентября Apple представила iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Новинки получили ряд заметных изменений, среди которых выделяются вертикально расположенные модули камер, более мощный процессор, а также появление кнопок Action Button и Camera Control.

Дизайн смартфонов в целом сохранил преемственность с предыдущим поколением. Однако расположение камер на задней панели претерпело изменения: теперь они выстроены вертикально. Такое решение, по словам Apple, связано с поддержкой съёмки пространственных фотографий (Spatial Photos). Просматривать трехмерные изображения, созданные с помощью новой системы камер, можно будет в гарнитуре Apple Vision Pro.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus оснащены новым процессором A18, выполненным по 3-нм техпроцессу. По заявлению Apple, он обеспечивает прирост производительности до 30% по сравнению с iPhone 15. Скорость работы алгоритмов машинного обучения увеличилась вдвое, а пропускная способность памяти выросла на 17% — это позволит смартфонам эффективнее использовать возможности Apple Intelligence.

Диагонали дисплеев остались прежними: 6,1 дюйма у iPhone 16 и 6,7 дюйма у iPhone 16 Plus. Apple утверждает, что обновлённое защитное стекло Ceramic Shield стало на 50% прочнее по сравнению с предыдущим поколением.

Ещё одно важное новшество, которое затронуло всю линейку iPhone 16, — появление кнопки Camera Control. По умолчанию она отвечает за съёмку фотографий, однако её функциональность этим не ограничивается. Например, пользователь может настроить запуск определённого приложения камеры по нажатию на Camera Control. Лёгкое нажатие активирует упрощенный интерфейс камеры, а с помощью скольжения по кнопке можно управлять зумом. В дальнейшем разработчики сторонних приложений, таких как Snapchat, смогут интегрировать поддержку Camera Control в свои продукты.

Помимо фотографий, новые камеры способны снимать видео со звуком Spatial Audio, воспроизведение которого будет доступно на AirPods, Apple Vision Pro и аудиосистемах с поддержкой объёмного звучания. iPhone 16 и iPhone 16 Pro получили новую функцию Audio Mix, позволяющую настраивать звук уже после съёмки.

Инженеры Apple увеличили объём аккумуляторов в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, переработав конструкцию корпуса для лучшего теплоотвода. Точные данные об увеличении времени автономной работы пока не разглашаются. iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут доступны в пяти цветах: синем (Ultramarine), зелёном (Teal), розовом (Pink), белом (White) и черном (Black).

Старт предзаказов на новые смартфоны стартует в пятницу, 13 сентября. Стоимость iPhone 16 начинается от $799, а iPhone 16 Plus — от $899.