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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Новая версия сверхлёгкого ноутбука LG Gram 16 Pro получила процессоры Intel Lunar Lake — продажи стартуют до конца 2024 года
Полноценный анонс должен быть уже вот-вот.

Компания LG Electronics представила новую версию ноутбука LG Gram 16 Pro, оснащённую процессорами Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) с улучшенными возможностями искусственного интеллекта. Презентация ноутбука состоится на мероприятии Intel Core Ultra Global Launch Event. Ожидается, что продажи LG Gram 16 Pro стартуют до конца 2024 года.

Процессор Lunar Lake со встроенным нейромодулем должен обеспечить производительность до 48 терафлопс, что позволит использовать LG Gram 16 Pro для ресурсоёмных задач, связанных с искусственным интеллектом. По крайней мере, так заявляет сам производитель.

«LG gram 16 — отличный пример сверхлёгкого ноутбука с ИИ, работающего на базе новейшего процессора Intel Core Ultra, который обеспечивает исключительные возможности для создателей контента, профессионалов и обычных пользователей», — прокомментировала устройство Мишель Джонстон Холтаус, исполнительный вице-президент и генеральный директор Client Computing Group в Intel.

Заявлено, что процессоры Intel Lunar Lake отличаются высокой энергоэффективностью: их TDP составляет 17–30 Вт, что положительно скажется на времени автономной работы. Помимо нейропроцессора, в LG Gram 16 Pro будет использоваться GPU Intel Xe2 Battlemage, производительность которого в задачах ИИ может достигать 67 терафлопс. Но это всё маркетинговые цифры: нам ещё предстоит выяснить, как будут обстоять дела в реальных задачах.

Напомним, предыдущая версия LG Gram 16 Pro оснащалась процессором Intel Core Ultra 7 155H (Meteor Lake), дискретной видеокартой Intel Xe или NVIDIA RTX 3050, 16/32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем объёмом до 2 Тбайт. Скорее всего, новинка получит видеокарту серии RTX 40, улучшенные модули связи и, возможно, другие обновления.

#intel #процессоры #ноутбуки #lg #intel lunar lake #lg gram 16 pro
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