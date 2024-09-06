Намерения Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) к концу десятилетия превратить Intel в одного из двух крупнейших контрактных производителей чипов на планете, по большому счёту, стали одним из доводов, по которым правительства разных стран и независимые инвестиционные фонды начали вкладывать десятки миллиардов долларов США в строительство предприятий компании. Сейчас она находится в не самом простом финансовом положении, причём именно во многом из-за реализации данной инициативы.
Аналитики Citi, пригласившие на технологическую конференцию финансового директора Intel Дэвида Зинснера (David Zinsner), по итогам общения с ним пришли к неожиданному для аудитории выводу. По их мнению, если Intel прямо сейчас откажется от своих амбиций на контрактном рынке, это наилучшим образом будет соответствовать интересам её акционеров.
Решение Intel перешагнуть через техпроцесс 20A и сразу начать освоение 18A, по оценкам представителей Citi, позволит компании сэкономить около $500 млн. Уже через год, как убеждены эксперты, Intel сможет достичь паритета с TSMC в сфере технологии производства компонентов для клиентских процессоров, но на отставание в сегменте серверных процессоров уйдёт несколько больше времени.