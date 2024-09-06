Это будет наилучшим образом отвечать интересам её акционеров.

Намерения Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) к концу десятилетия превратить Intel в одного из двух крупнейших контрактных производителей чипов на планете, по большому счёту, стали одним из доводов, по которым правительства разных стран и независимые инвестиционные фонды начали вкладывать десятки миллиардов долларов США в строительство предприятий компании. Сейчас она находится в не самом простом финансовом положении, причём именно во многом из-за реализации данной инициативы.

Аналитики Citi, пригласившие на технологическую конференцию финансового директора Intel Дэвида Зинснера (David Zinsner), по итогам общения с ним пришли к неожиданному для аудитории выводу. По их мнению, если Intel прямо сейчас откажется от своих амбиций на контрактном рынке, это наилучшим образом будет соответствовать интересам её акционеров.

Источник изображения: Intel

Решение Intel перешагнуть через техпроцесс 20A и сразу начать освоение 18A, по оценкам представителей Citi, позволит компании сэкономить около $500 млн. Уже через год, как убеждены эксперты, Intel сможет достичь паритета с TSMC в сфере технологии производства компонентов для клиентских процессоров, но на отставание в сегменте серверных процессоров уйдёт несколько больше времени.