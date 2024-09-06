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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm уже не первый месяц интересуется покупкой части бизнеса Intel по разработке чипов
По крайней мере, для сегмента ПК.

Сложно отрицать наличие у Qualcomm амбиций по освоению рынка процессоров для ПК, поскольку компания одной из первых предложила чипы, соответствующие требованиям Copilot+ PC. По информации Reuters, этот разработчик процессоров уже не первый месяц присматривается к покупке части бизнеса Intel, связанной с аналогичной сферой деятельности. По крайней мере, в поле зрения руководства Qualcomm якобы попали потребительские процессоры Intel и специалисты, их создающие. Представители Qualcomm эти слухи комментировать в ответ на запрос Reuters отказались, а в Intel изданию ответили, что компания глубоко привержена своему бизнесу по выпуску компонентов для ПК.

Источник изображения: Qualcomm

В этом месяце должно состояться потенциально судьбоносное для Intel заседание совета директоров, на котором будут обсуждаться варианты дальнейшего стратегического развития и возможной реструктуризации. Принимаемые меры должны позволить Intel выйти из финансового кризиса, в который она оказалась вовлечена из-за одновременной реализации сразу нескольких амбициозных проектов действующего генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger).

#intel #qualcomm #реструктуризация
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