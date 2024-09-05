Переговоры ведутся с 12 потенциальными клиентами.

Финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) на этой неделе представлял интересы Intel на технологической конференции Citi, и он воспользовался этой возможностью для рассказа о планах компании по выводу своего контрактного подразделения в прибыль. Сейчас выручку на этом направлении преимущественно формируют клиенты, пользующиеся услугами Intel по упаковке чипов. При этом представитель компании не стал комментировать недавние слухи об отсутствии у Broadcom намерений заказывать Intel в производство чипы по новейшему техпроцессу 18A.

Источник изображения: Intel

Сейчас компания ведёт переговоры с 12 потенциальными клиентам контрактного бизнеса, он начнёт генерировать некоторую выручку в 2026 году, а к 2027 году его доля в общей выручке Intel достигнет значимых величин. Поскольку Intel полностью отказалась от использования техпроцесса 20A в массовом производстве чипов, то и клиентам компании он предлагаться не будет.

Субсидии и льготные кредиты от властей США по так называемому «Закону о чипах» компания, по словам Зинснера, рассчитывает получить не ранее конца текущего года. Он не стал комментировать, как разочаровывающая финансовая статистика компании могла сказаться на благосклонности американского правительства, которое выделило Intel самую щедрую часть средств, заложенных в бюджете США под реализацию «Закона о чипах». Зато Зинснер пояснил, что основная часть из 15 000 сокращаемых в этом году сотрудников Intel будет уволена уже к концу октября, когда компания будет отчитываться о результатах текущего квартала.