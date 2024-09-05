Она вообще откажется от внедрения этого техпроцесса в массовом производстве.

Все переживания общественности по поводу сроков и статуса анонса процессоров Arrow Lake только усиливаются новым пресс-релизом на сайте Intel, в котором поясняются мотивы, заставившие компанию «перешагнуть» через техпроцесс 20A с точки зрения массового производства. Intel признаётся, что решила перераспределить ресурсы с данного техпроцесса в пользу более совершенного Intel 18A раньше, чем рассчитывала. Финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) при этом подчеркнул, что техпроцесс 20A фактически вообще не будет выведен на рынок.

Источник изображения: Intel

Полученный в рамках экспериментов с 20A опыт Intel применит на практике при выпуске продукции по технологии Intel 18A, который начнётся уже в следующем году. Процессоры Arrow Lake в результате будут состоять преимущественно из компонентов, производимых другими компаниями, но их упаковкой и тестированием Intel займётся самостоятельно. Именно в рамках техпроцесса 20A компания опробовала структуру транзисторов RibbonFET и подвод питания с оборотной стороны кремниевой пластины. Сейчас плотность дефектов при обработке кремниевых пластин по технологии Intel 18A такова, что компания считает возможным перейти к её скорейшему внедрению в массовое производство.