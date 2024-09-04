Не все чиновники уверены в жизнеспособности инициатив компании.

Как отмечает Bloomberg, после публикации недавнего квартального отчёта и заявлений о необходимости сократить 15 000 сотрудников у компании Intel остаётся меньше шансов получить в полном объёме обещанную по «Закону о чипах» властями США финансовую поддержку. Напомним, Intel является крупнейшим участником данной программы, ей обещаны $8,5 млрд безвозвратных субсидий и $11 млрд льготных кредитов.

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Эти деньги американские чиновники не готовы передать Intel «за красивые глазки», компании предстоит доказать своё соответствие предъявляемым к получателям субсидий требованиям и предоставить более убедительные доказательства серьёзности своих намерений. Уже сейчас, как отмечает Bloomberg, компания отказывается предоставлять американским чиновникам часть запрашиваемых в рамках подготовительного аудита данных. При этом сама Intel всячески торопит власти США, пытаясь как можно скорее получить желаемые средства.

Другой проблемой становится зависимость американских властей от реализации программы по выпуску передовых чипов силами компании Intel. Подразумевается, что на реализацию этой проблемы могут быть направлены до $3,5 млрд выделяемых правительством средств, но у властей США теперь нет уверенности, что компания сможет своевременно выполнить условия этой программы. Пентагон настаивает на сотрудничестве именно с американским производителем передовых чипов оборонного назначения, но технически подобную работу могли бы выполнять TSMC и Samsung, которые тоже строят передовые предприятия на территории США. В рядах чиновников появляются сторонники идеи поиска альтернативных исполнителей такого «оборонного заказа».

Другими словами, сейчас у участников переговорного процесса нет уверенности в том, что Intel сможет получить все $20 млрд субсидий и льготных кредитов, а также реализовать всё обещанное. Возможно, в сложных экономических условиях компании придётся отказаться от части проектов, но и объём государственной поддержки в этом случае пропорционально уменьшится.

К слову, Bloomberg раскрывает и другие интересные подробности обсуждений данных проблем в коридорах американской власти. Сообщается, что министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) якобы рекомендовала NVIDIA и AMD обратиться к Intel с целью контрактного производства их чипов данным исполнителем. Если NVIDIA хоть как-то обсуждала такую идею в публичном пространстве, то AMD выразила полное удовлетворение своим сотрудничеством с TSMC.