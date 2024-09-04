При этом само предприятие должно обслуживать мексиканский рынок, как утверждают представители автогиганта.

Как сообщает Bloomberg, по мере приближения президентских выборов в США представители зарубежного бизнеса начинают проявлять всё больше осторожности в принятии решений, касающихся долгосрочных инвестиций в экономику региона. Даже если речь идёт о соседних странах, те же китайские инвесторы стараются не торопиться.

Источник изображения: BYD

Например, китайский автопроизводитель BYD решил повременить со строительством автосборочного предприятия в Мексике, которое теоретически могло бы поставлять свою продукцию и на север. По данным источников, BYD рассматривала три площадки под строительство своего предприятия в Мексике, но пока решила дождаться результатов выборов президента США, прежде чем связывать себя какими-то обязательствами.

Интересно, что официальные представители BYD данные слухи опровергли, отметив, что мексиканское предприятие должно выпускать машины для внутреннего рынка страны, а не поставлять их на экспорт куда-либо. Добавим, что американская компания Tesla также решила воздержаться от строительства предприятия в Мексике, предпочитая сначала понять, в каком русле будет двигаться внешнеторговая и промышленная политика США после грядущих президентских выборов. Действующая администрация президента США намерена ввести с нового года 100-процентные таможенные пошлины на ввоз китайских электромобилей, и поставки их с территории Мексики не будут пользоваться какими-то льготами.