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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Intel могут быть исключены из индекса Dow Jones Industrial Average
Они уже давно снижаются в цене, и это может стать достаточным основанием для такого шага.

Ещё недавно компания Intel регулярно оспаривала статус Samsung Electronics, как крупнейшего в показателях выручки поставщика полупроводниковых компонентов в мире, но затянувшаяся реструктуризация бизнеса с непредсказуемым исходом лишила инвесторов терпения, и котировки акций процессорного гиганта планомерно опустились. Только с начала текущего года они снизились почти на 60%, и подобная динамика может стоить им места в индексе Dow Jones Industrial Average, как сообщает агентство Reuters.

Источник изображения: Intel

Характерно, что их присутствие в данном биржевом индексе отсчитывается с конца прошлого века, и тогда Intel в компании с Microsoft оказалась одним из первых представителей технологического сектора в составе данного индикатора. Источники отмечают, что при имеющейся динамике курса акций Intel шансы вылететь из этого индекса как никогда высоки. Это событие усугубит и без того не самое завидное положение Intel с точки зрения репутации в среде инвесторов. Индексы Dow Jones опираются именно на курсовую стоимость акций, а не капитализацию компаний, как S&P 500.

По сравнению с рекордно высоким уровнем августа 2000 года, сейчас курс акций Intel снизился на 70%, а капитализация компании достигла уровня менее $100 млрд впервые за тридцать лет. Некоторые эксперты считают, что успешно наращивающая свою капитализацию NVIDIA может заменить Intel в составе индекса Dow Jones Industrial Average. Впрочем, противники этой идеи указывают на высокую волатильность курса акций NVIDIA, поскольку составители индекса Dow Jones предпочитают ориентироваться на акции более стабильных в этом отношении эмитентов. С этой точки зрения акции Texas Instruments являются куда более привлекательным кандидатом на замену Intel.

#intel #акции #биржевые торги
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Михаил Авраменко
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Project_Raiden
15:15
в своё время так же исчезла ещё одна их поделка - Hypescape :)
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Gamandril
15:12
А ты наверное не в курсе о веерных отключениях электричества в стране. Ну тупи дальше. Если каждый олух поставит видеокарту на киловатт и процессор раскочегарит еще на пол киловатта никакая энергетика...
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owzod
15:10
Ну так 7900хтх - тыква при выходе, 7800х3д тоже и шо?=))) В 4к же не могёте с этими железками.
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Артём Николаев
15:07
F
Акции Intel могут быть исключены из индекса Dow Jones Industrial Average
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