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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайвань в очередной раз обвинил Китай в переманивании ценных специалистов в полупроводниковой сфере
Под подозрением оказались восемь китайских компаний.

В определённый момент активность китайских компаний по переманиваю специалистов с Тайваня обрела такие масштабы, что власти острова начали вводить законодательные ограничения на подобную деятельность. Тем не менее, упрёки в адрес Китая продолжают звучать в этой сфере и по сей день. Как отмечает Bloomberg, очередные претензии тайваньской стороны направлены в адрес китайской компании Naura Technology, которая производит оборудование для выпуска чипов.

Источник изображения: Samsung Electronics

В целом, новое обвинение охватывает деятельность на Тайване представительств восьми китайских компаний, и Naura просто является одной из них. По мнению тайваньской стороны, китайские компании пытались переманить инженеров на Тайване с целью передачи ценной информации, которая помогла бы ускорить развитие полупроводниковой отрасли КНР. Представители Naura подобные обвинения отвергли, заявив, что тайваньский офис компании был открыт в соответствии с местными законами, и он не занимался нелегальной вербовкой специалистов.

#китай #полупроводники #литографическое производство #тайвань #naura
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