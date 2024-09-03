Под подозрением оказались восемь китайских компаний.

В определённый момент активность китайских компаний по переманиваю специалистов с Тайваня обрела такие масштабы, что власти острова начали вводить законодательные ограничения на подобную деятельность. Тем не менее, упрёки в адрес Китая продолжают звучать в этой сфере и по сей день. Как отмечает Bloomberg, очередные претензии тайваньской стороны направлены в адрес китайской компании Naura Technology, которая производит оборудование для выпуска чипов.

Источник изображения: Samsung Electronics

В целом, новое обвинение охватывает деятельность на Тайване представительств восьми китайских компаний, и Naura просто является одной из них. По мнению тайваньской стороны, китайские компании пытались переманить инженеров на Тайване с целью передачи ценной информации, которая помогла бы ускорить развитие полупроводниковой отрасли КНР. Представители Naura подобные обвинения отвергли, заявив, что тайваньский офис компании был открыт в соответствии с местными законами, и он не занимался нелегальной вербовкой специалистов.