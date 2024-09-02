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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei наметила презентацию новых продуктов на 10 сентября
Чтобы не отставать от Apple во всех смыслах.

По информации Bloomberg, которое ссылается на откровения главы потребительского бизнеса Huawei Ричарда Ю (Richard Yu) на страницах социальной сети Weibo, данная компания назначила свою презентацию на 10 сентября. Сразу несколько новинок могут быть представлены на следующий после дебюта Apple iPhone 16 день. Учитывая усиленное противостояние данных производителей смартфонов на китайском рынке, в таком плотном графике мероприятий есть определённый смысл.

Источник изображения: Huawei Technologies

Что именно будет представлено на презентации Huawei, официально не сообщается, но слухи упоминают о возможности дебюта новых смартфонов. По крайней мере, флагманский Mate 70 Pro в классическом формфакторе недавно выявил наличие усовершенствованной камеры, не менее серьёзная интрига строится и вокруг его центрального процессора. Ричард Ю лишь заявил, что Huawei готовит к анонсу «продукт эпохального значения», на разработку которого потрачена внушительная сумма и пять лет разработок. Не исключено, что под этой фразой подразумевался складываемый втрое смартфон Huawei.

#смартфоны #apple #китай #huawei
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