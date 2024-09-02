Про пандемию все очень быстро забыли.

На технологической конференции Deutsche Bank генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) выразил своё удивление двум обстоятельствам, с которыми компания столкнулась на пути превращения в крупного контрактного производителя чипов. Глава Intel убеждён, что до конца десятилетия компания получит от сторонних клиентов заказы на выпуск чипов на общую сумму $15 млрд.

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И всё же, неприятными сюрпризами для руководства Intel стали два момента. Во-первых, компания была вынуждена признать, что наладить выпуск качественных компонентов мало для того, чтобы привлечь новых клиентов. Необходимо обеспечить их полное сопровождения от этапа разработчики изделия и его адаптации к технологическим возможностям подрядчика до непосредственного выпуска чипа. Гелсингер признался, что изначально не отдавал себе отчёта в том, насколько это будет трудно.

Во-вторых, Гелсингер буквально потрясён тем, как быстро разработчики чипов забыли о трудностях, с которыми столкнулись в разгар пандемии. Тогда все оживлённо обсуждали создание альтернативных цепочек поставок чипов, говорили о необходимости локализации их производства в США, и данная инициатива находила поддержку в правительстве страны. Теперь же, всего три года спустя, как отмечает глава Intel, многие потенциальные клиенты утверждают, что их устраивают текущие взаимоотношения с азиатскими поставщиками, и они не готовы что-либо менять в этой сфере.