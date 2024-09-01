В этом убеждены японские аналитики.

По разным оценкам, отставание китайской полупроводниковой отрасли от мировых лидеров измеряется пятью годами, но опрошенные Nikkei Asian Review специалисты японской компании TechanaLye, которая в год разбирает для анализа 100 различных электронных устройств, утверждают, что конкретно SMIC от тайваньской TSMC отстаёт всего на три года.

Источник изображения: TechanaLye, Nikkei

К такому выводу японские эксперты пришли, сравнив параметры выпущенного TSMC в 2021 году мобильного 5-нм процессора HiSilicon Kirin 9000 и выпущенного по 7-нм технологии в этом году компанией SMIC процессора HiSilicon Kirin 9010. Последний имеет площадь 118,4 кв.мм против 107,8 кв.мм у предшественника, но их уровень быстродействия сопоставим. Только на этом основании представители TechanaLye делают вывод, что отставание SMIC от TSMC не превышает трёх лет.