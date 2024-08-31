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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Российский производитель «Гравитон» представил компьютеры Д31А и Д51А с поддержкой ИИ на базе AMD Ryzen
Позже они будут внесены в реестр Минпромторга России.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта диктует новые требования к вычислительной технике. Российский производитель «Гравитон» заверяет нас, что держит руку на пульсе инноваций. Поэтому компания представила ПК нового поколения – Д31А и Д51А, способные значительно ускорить работу с ИИ-приложениями.

В основе новинок — процессоры AMD Ryzen с технологией Ryzen AI на архитектуре Zen 4. Высокая производительность нейронного процессора (до 16 триллионов операций в секунду) обеспечивается благодаря специализированному блоку нейронной обработки (NPU) на базе AMD XDNA и оптимизированным под ИИ-нагрузки ядрам процессора и графического процессора AMD Radeon.

«Гравитон» также клятвенно утверждает, что ПК Д31А и Д51А «откроют новые возможности для разработчиков и пользователей ИИ-приложений». Они позволят запускать ИИ-интерфейсы на локальных компьютерах, что особенно актуально в условиях нестабильного доступа к облачным сервисам. Кроме того, новинки обеспечат значительный прирост производительности в работе с виртуальными помощниками, редакторами изображений и видео, в том числе в режиме реального времени.

«Разработка ПК на базе новейших процессоров AMD и собственных материнских плат вновь подтверждает лидерство “Гравитона” как инновационного производителя техники с подтверждённым российским происхождением», — отметил Александр Кисяков, руководитель отдела продуктового развития компании.

Новые модели поддерживают оперативную память стандарта DDR5, шину PCI Express 4 поколения, оснащены актуальными портами и видеовыходами. В IV квартале 2024 года Д31А и Д51А будут внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

#amd #компьютеры #amd ryzen #гравитон
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