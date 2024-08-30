По примеру Евросоюза, но пока не получилось.

Как известно, с первого октября власти Канады намереваются ввести 100-процентные таможенные пошлины на ввоз всех электромобилей китайской сборки. Компания Tesla, хоть и не очень афиширует данный факт, с прошлого года поставляет в Канаду электромобили Model 3 и Model Y, собираемые в Шанхае, хотя ранее отдавала предпочтение экспорту машин из США. По информации Reuters, компания Tesla попыталась договориться с канадскими властями о снижении таможенных пошлин на свои электромобили китайской сборки, ввозимые в страну.

Источник изображения: Tesla

В идеале Tesla хотела бы отделаться более низкими ставками, близкими к тем, что предусмотрены для её продукции в Евросоюзе после недавнего согласования. Напомним, ввозимые в Европу электромобили Tesla китайской сборки ограничиваются лишь 9% дополнительной пошлины сверх базовой 10-процентной. Это ниже, чем у большинства китайских производителей, экспортирующих своих машины в Евросоюз. По всей видимости, переговоры с властями Канады не увенчались успехом, поскольку официальных заявлений о предоставлении Tesla преференций в этой сфере не последовало. Представители Tesla не возобновляли консультации с канадскими чиновниками с понедельника, как сообщают источники.