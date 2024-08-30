И не только в Китае.

Пока нежелающая сдавать позиции крупнейшего автопроизводителя в мире японская корпорация Toyota Motor из года в год твердила, что гибридные машины имеют гораздо больше преимуществ в эксплуатации, чем аккумуляторные электромобили, многие из новичков рынка относились к этим заявлениям как минимум снисходительно. Однако, как отмечает South China Morning Post со ссылкой на статистику Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, в июле на рынке КНР доля гибридов выросла до 45,1% против 34,3% годом ранее. Именно гибриды стали чаще интересовать молодую аудиторию, вынужденную рационально распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами.

Источник изображения: BYD

В Китае гибридные автомобили в среднем на 10% дешевле сопоставимых по характеристикам электромобилей, но при этом первые пользуются почти всеми льготами, предусмотренными для последних. Компания BYD продолжает совершенствовать свои гибридные силовые установки, и в последнем их поколении для среднеразмерного седана заявлен расход топлива в размере 2,9 литров на 100 км при полностью разряженной тяговой батарее. Гибриды в этом отношении оказываются весьма экономичными, при этом им не страшна разрядка тяговой батареи с точки зрения возможности продолжать движение.

Примечательно, что из почти 50 автопроизводителей в Китае, предлагающих гибриды и электромобили, только три компании продолжают избегать выпуска гибридов: NIO, XPeng и Jiyue, а некоторые из производителей электромобилей задумались о выпуске гибридов. Например, Zeekr свой флагманский кроссовер, который будет представлен в 2025 году, оснастит именно гибридной силовой установкой. Avatr собирается последовать её примеру. На мировом рынке гибриды по итогам мая формировали 60% продаж новых легковых машин, на Китай пришлось 65% мировых объёмов реализации гибридов и электромобилей.