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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С марта 70% покупателей электромобилей NIO предпочли брать аккумуляторные батареи напрокат
Месячная аренда сопоставима с расходами на топливо для экономичного автомобиля с ДВС.

Китайский стартап NIO, как напоминает CnEVPost, активно развивает сеть фирменных станций экспресс-замены тяговых батарей. С их помощью владельцы электромобилей этой марки получают полностью заряженную батарею примерно за пять минут взамен сдаваемой разряженной, и для этого им даже не требуется выходить из машины. С марта компания сменила маркетинговую политику в сфере предоставления тяговых батарей в лизинг, и на новых условиях к ней потянулось больше клиентов. С марта доля предпочитающих арендовать батареи, а не покупать их в составе электромобиля, превысила 70%, как поясняет руководство NIO.

Источник изображения: NIO

С марта до $103 снизилась ежемесячная плата за аренду тяговой батареи, что на четверть ниже предыдущей ставки, а сама машина обходится при выборе варианта батареи стандартной ёмкости почти на $10 000, поскольку её не нужно приобретать в собственность, а только арендовать. В случае с арендой батареи увеличенной ёмкости экономия на покупке машины достигает $18 000, но в месяц необходимо в дальнейшем выплачивать по $159. За эти деньги автовладелец получает возможность по мере необходимости менять разряженную тяговую батарею на «полную» на фирменных станциях экспресс-замены. Переход на новую бизнес-модель способствует и росту спроса на электромобили NIO: в Китае они сейчас продаются в количестве более 20 000 штук в месяц, тогда как до реформы ценовой политики это количество было в два раза ниже.

#электромобили #китайские производители #nio #китайские электромобили
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