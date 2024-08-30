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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Acer рассчитывает уже в следующем году довести долю AI PC до 40% своих поставок
Через год процессоры с функцией ускорения ИИ станут дешевле.

Генеральный директор Acer Джейсон Чэнь (Jason Chen) в интервью Nikkei заявил, что компания собирается увеличить долю соответствующих требованиям Copilot+ PC компьютеров в структуре поставок своей продукции до 40% к третьему кварталу следующего года. При этом упор будет делаться на продвижение такой продукции среди корпоративных клиентов. В Японии уже предлагается ноутбук Acer на базе процессора Qualcomm Snapdragon X, но при цене $1800 он вряд ли сможет привлечь много покупателей. Сейчас такие ноутбуки формируют не более двух процентов продукции Acer.

Источник изображения: Acer

Через год стоимость подобных процессоров снизится, как считают в Acer, компания собирается использовать совместимые с требованиями Copilot+ PC процессоры Intel и AMD. Дополнительные функциональные клавиши помогут быстрее настраивать нужные параметры, а световой индикатор в районе тачпэда покажет, в какой момент времени задействован специализированный сопроцессор для обработки функций искусственного интеллекта.

#аналитика #искусственный интеллект #acer #рынок пк
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