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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung SDI подтвердила готовность построить в США предприятие для выпуска тяговых батарей
Оно обойдётся партнёрам в $3,5 млрд.

Весной прошлого года, когда перспективы рынка электромобилей ещё вдохновляли многих его участников, компания Samsung SDI объявила о намерениях построить при участии корпорации General Motors завода по производству тяговых батарей в Индиане. Как сообщает Reuters, от своих планов партнёры не отказались, и даже несколько увеличили проектную мощность данного предприятия, которое будет введено в строй в 2027 году.

Источник изображения: AP

Хотя это случится на год позже первоначального срока, совместное предприятие в штате Индиана после выхода на проектную мощность сможет ежегодно выпускать до 36 ГВт·ч тяговых аккумуляторов в показателях эквивалентной ёмкости. Ранее речь шла только о 30 ГВт·ч. Отмечается, что данное предприятие будет снабжать компанию GM аккумуляторными ячейками призматической формы. В прошлом году GM упоминала и о планах по выпуску цилиндрических ячеек на данном предприятии, но теперь они не приводятся. В этом году GM планирует выпустить только 250 000 электромобилей вместо изначально объявленных 300 000 штук.

#аккумуляторы #gm #samsung sdi
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