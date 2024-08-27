И продолжают расти даже в Китае.

В конце лета прошлого года китайские власти ввели ограничения на экспорт галлия и германия, по которым страна контролирует 98 и 60 % мирового рынка соответственно, поэтому цены на эти минералы на европейском рынке, как отмечает Financial Times, продолжают расти и по сей день. Если в годовом сравнении они почти удвоились, то с начала июня стоимость германия в самом Китае выросла на 52%.

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Европейские поставщики были вынуждены формировать запасы попавших под санкции КНР минералов в условиях дефицита на рынке, поэтому цены выросли и начали влиять на себестоимость продукции в разных отраслях промышленности. Помимо систем оптоволоконной связи и полупроводниковых чипов, галлий и германий используются в производстве силовой электроники, а также различных систем вооружения. По сути, вопросами национальной безопасности год назад Китай как раз и оправдывал введение ограничений на экспорт галлия и германия. Европейские поставщики отмечают, что согласование поставок каждой партии материалов из Китая занимает от 30 до 80 дней, а долгосрочные контракты по сути перестали заключаться из-за неопределённости с будущим положением дел на рынке. Потребители этих материалов признают, что китайским властям удалось послать сигнал западной общественности о своей способности жёстко контролировать поставки необходимого сырья в качестве ответных шагов на санкции, применяемые к самой КНР.