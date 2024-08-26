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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Первые обзорные статьи по материнским платам на чипсете AMD X870E появятся 30 сентября
По крайней мере, так утверждает инсайдер.

AMD планирует выпустить материнские платы серии 800 уже в конце сентября, однако в ближайшее время узнать подробности о новинках не удастся. Обзоры появятся в Сети не раньше 30 сентября — до этого времени действует эмбарго от производителя.

Несмотря на то, что AMD уже продемонстрировала новые платы на выставке Gamescom, полноценный запуск отложен. Один из обозревателей, получивший на тесты материнскую плату ROG STRIX X870E-E Gaming WiFi, рассказал о сроках снятия эмбарго.

«Мне наконец-то досталась материнская плата новой серии X870, которая предназначена для работы с процессорами AMD Ryzen 9000», — пишет инсайдер с ником Kenny. — «Согласно официальному графику AMD, 20 августа 2024 года я могу лишь распаковать её и предоставить краткий обзор технических характеристик без включения. Эмбарго на публикацию материалов с опытом использования снимается 30 сентября 2024 года, поэтому, пожалуйста, не просите меня рассказывать о производительности до этого времени».

Как сообщают источники, в середине сентября несколько компаний, включая MSI, проведут собственные презентации новых материнских плат. Ожидается, что тогда же будут объявлены цены на новинки.

Напомним, что материнские платы серии 800, включая X870E и X870, предназначены для процессоров AMD Ryzen 9000. По сравнению с предыдущим поколением (X670/B650), они предлагают, в основном, поддержку более быстрой памяти DDR5 и обновлённый дизайн.

#amd #процессоры #материнские платы #amd ryzen 9000 #amd x870e
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