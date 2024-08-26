Роль манипуляторов достанется смартфонам.

По информации Engadget, компания Volkswagen с середины сентября начнёт распространять обновление ПО бортовых систем своих автомобилей, включая модели на электрической тяге, которое позволит во время длительной стоянки использовать центральный дисплей и подключаемые беспроводным образом смартфоны в качестве замены игровой консоли и манипуляторов соответственно.

Источник изображения: Volkswagen

Этому будет способствовать внедрение поддержки платформы AirConsole, которая уже реализована BMW с прошлого года. Пользователю достаточно будет выбрать понравившуюся казуальную игру из каталога, отсканировать камерой смартфона появившийся на дисплее центральной консоли QR-код, и погрузиться в игру. Поддерживается многопользовательский режим, поэтому компанию водителю могут составить и пассажиры при условии наличия у них смартфонов. Во время движения воспользоваться этой функцией будет нельзя из соображений безопасности. В сентябре обновление получат бортовые системы электромобилей ID.3, ID.4, ID.5 и ID.7, а также модели с классической силовой установкой Tiguan, Golf и Golf Estate. По крайней мере, таким будет перечень совместимых машин в европейских странах, которые первыми получат обновление ПО.